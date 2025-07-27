Трамп: США будут поставлять военную технику странам НАТО, а они будут работать с Украиной 27.07.2025, 22:29

Президент США подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке оружия для Киева.

Президент США Дональд Трамп подтвердил намерение продвигать соглашение с союзниками по НАТО по закупке ими американского оружия с целью, в частности, передачи военной помощи Украине.

Об этом американский лидер заявил 27 июля во время встречи с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, передает «Укринформ».

Трамп похвалил решение стран НАТО повысить взносы на оборону до 5%.

«Мы имели встречу (на саммите НАТО в Гааге, - ред.), где они объявили о взносах 5% вместо 2%, и они будут платить вместо того, чтобы избегать платы», - сказал президент США.

Глава Белого дома назвал последний саммит НАТО «одной из лучших» встреч, которые когда-либо происходили в Альянсе. Также Трамп засвидетельствовал, что последние договоренности с НАТО, которые предусматривают совместные усилия, в частности, по военной поддержке Украины, должны быть реализованы.

«Мы будем посылать военную технику и другое оборудование в НАТО, и они будут делать то, что хотят, но, я думаю, в основном, будут работать с Украиной», - сказал Трамп.

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