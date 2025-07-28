Двое рабочих погибли от удара током при перевешивании кабеля через трассу в Речицком районе
- 28.07.2025, 1:13
Они задели металлическим оборудованием линию электропередач.
В Речицком районе Гомельской области произошла трагедия: двое мужчин погибли от поражения электрическим током во время работы с кабелем на трассе Гомель — Брест. Об этом сообщает Следственный комитет.
Инцидент произошел во время перевешивания сейсмического кабеля через автодорогу М-10. В работах участвовали трое мужчин, которые в процессе задели металлическим оборудованием линию электропередач.
В результате поражения электротоком двое работников — 43 и 25 лет — скончались на месте происшествия. Третий участник работ был доставлен в больницу.
Как сообщают в Следственном комитете, на место выехала следственно-оперативная группа. Следователи, специалисты Госкомитета судэкспертиз и сотрудники Департамента госинспекции труда проводят осмотр места происшествия, фиксируют следы, опрашивают очевидцев.
Планируется назначение нескольких экспертиз для установления всех обстоятельств случившегося. Подробности будут выяснены в ходе проверки.