Украинская саблистка отказалась фотографироваться с россиянкой на ЧМ 28.07.2025, 4:46

Алина Комащук

Во время церемонии награждения Алина Комащук ушла с пьедестала.

Украинская фехтовальщица Алина Комащук отказалась делать совместную фотографию с трехкратной чемпионкой мира Яной Егорян на чемпионате мира по фехтованию в Тбилиси.

На чемпионате мира по фехтованию 2025 года в финальном поединке россиянка Егорян одержала победу над полькой Зузанной Цесляр со счетом 15:11. Комащук и китайская саблистка Пань Цимяо завоевали бронзовые медали.

После церемонии награждения Егорян, Цесляр и Пань Цимяо сделали совместное фото, в то время как украинская спортсменка покинула пьедестал.

Ранее на чемпионате мира в Тбилиси украинка Влада Харькова отказалась от совместной фотографии с российским спортсменом Кириллом Бородачевым во время церемонии награждения.

Российские фехтовальщики были отстранены от международных соревнований в 2022 году, а марте 2023 им разрешили выступать в личном зачете.

В мае 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) допустила спортсменов из России к участию в командных соревнованиях, но в нейтральном статусе.

Чемпионат мира по фехтованию 2025 проходит в Тбилиси с 22 по 30 июля.

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