Крупнейшим импортером дронов из Тайваня стала страна ЕС 28.07.2025, 5:59

Фото: CNA

Дроны активно закупает Польша.

Экспорт тайваньских беспилотников в первом полугодии 2025-го вырос почти на 750% (до $11,89 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Focus Taiwan со ссылкой на данные Тайваньского совета по развитию внешней торговли (TAITRA).

Крупнейшим покупателем тайваньских дронов стала Польша — на ее долю пришлось более 54% от общего объема экспорта ($6,48 млн). В пятерку крупнейших импортеров беспилотников из Тайваня вошли еще две европейские страны: Германия заняла третье место ($1,46 млн, что в 258 раз больше, чем годом раньше), а следом за ней идет Чехия с закупками на сумму $1,04 млн.

Второе место по импорту тайваньских дронов в первом полугодии 2025-го заняли США, закупив продукции на сумму $1,55 млн, что на 209% больше прошлогоднего показателя. Замыкает пятерку лидеров Гонконг с поставками на $1 млн, что на 36,9% больше, чем в первом полугодии 2024-го. Согласно данным TAITRA, на пятерых крупнейших покупателей пришлось 97% всего экспорта дронов Тайванем.

TAITRA отметила, что страны ЕС на фоне «растущей геополитической напряженности» работают над укреплением обороны и кибербезопасности и обращаются к некитайским поставщикам. Организация сообщила, что поставляемые Европе беспилотники используются как в военных целях, например, для охраны границ, мониторинга территории и защиты от дронов, так и в сельском хозяйстве, инспекции инфраструктуры и наблюдении за городами.

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