«Ник и Майк»: Лукашенко собирается валить 28.07.2025, 7:30

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Диктатор ускорил вывод своих денег.

Пока Лукашенко продолжает заниматься агротерапией в полях, действительно серьезные переговоры идут в другом месте.

Министерство финансов хунты продолжает работать в своем неизменном формате «перезанять, чтобы переотдать», пишет Telegram-канал «Ник и Майк».

Срочно нужны несколько миллиардов на рефинансирование старых долгов и на поддержание функционирования нефтепереработки. Взять можно только у России. Но вот получится ли в необходимом объеме – большой вопрос. И дело не только в том, что поддерживать союзничка в ранее существовавшем объеме нет желания (тем более, после войны он совсем не нужен). А в том, что у России нет возможности.

На конец июля 2025 года дефицит российского бюджета составит около 4,3 трлн. рублей, что выше плана на год – 3,8 трлн. Перспектив улучшить ситуацию нет. Нефтяные доходы будут падать, не до «нахлебников». Плюс наказание за внешнеполитические беспорядочные связи и неутешительный прогноз по здоровью.

Лукашенко и сам все прекрасно понимает. Поэтому ускорился с выводом денег через мегапроекты вроде «Северного берега». Ничего нового такая схема вывода валюты за рубеж была налажена во времена позднего СССР, когда самым лучшими строительными подрядчиками вдруг стали югославские компании.

Мир готовится жить без Лукашенко. Диктатор готовится валить. Под раздачу в первую очередь в таком раскладе попадает прикорытный бизнес и агрохунта – пример Асада наиболее красноречив в этом плане. Несладко будет и всем белорусам, если к этому моменту не готовиться.

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