Остались последние дни дешевого доллара: что меняется 28.07.2025, 7:35

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Прогноз на неделю.

В конце прошлой недели на внутреннем финансовом рынке произошло ожидаемое событие, которое имеет потенциал формирования нового тренда на белорусском и российском финансовом рынке. Речь идет о решении банка России понизить ключевую ставку на 2,00 п.п. до 18,00% и пресс-конференции руководителя Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Как это все повлияет на курсы валют в ближайшую неделю, рассказывает финансовый аналитик Михаил Грачев в традиционном прогнозе для myfin.by

Ставку снижают: что дальше?

Решение было достаточно прогнозируемым, вопрос стоял о размере шага понижения. Совет директоров банка России остановился на крайнем варианте в 200 п.п. К тому времени курс доллара США на российском и белорусском валютном рынке пусть и незначительно, но обозначил тренд на повышение.

Прошлая неделя на Белорусской валютно-фондовой бирже закончилась ростом обменного курса белорусского рубля к доллару США и евро. По итогам пятничных торгов доллар добрался до отметки USD/BYN 2,9473, прибавив за неделю +0,42%. Итого с начала года падение курса доллара сократилось до -15,15%. Объем торгов за неделю находился в среднем диапазоне, составив суммарно 72,315 млн долларов.

Курс российского рубля на белорусских торгах за прошлую неделю предсказуемо снизился и к концу недели остановился на значении RUB/BYN 3,703 за 100 российских рублей, потеряв за неделю -0,87%. С начала года рост курса российского рубля сократился до +10,58%. Объем торгов российским рублем на БВФБ за прошлую неделю немного выше средних значений с 19 243,860 млн рублей.

На текущей неделе обменный курс рубля возможно останется в нынешнем диапазоне, поскольку в Российской Федерации заканчивается налоговая неделя. В этом месяце на последние дни приходится выплата квартального НДПИ, который поддержит спрос на рублевую ликвидность.

Но с последним рабочим днем недели начинается новый месяц и это может послужить стартом к развороту тренда на укрепление доллара на внутреннем рынке.

Кроме этого, в середине текущей недели предстоит важное событие на мировом финансовом рынке. Это заседание Комитета по открытым рынкам (FOMC) ФРС США. Высока вероятность, что в среду, 30 июля, Комитет может пойти на минимальный шаг понижения процентной ставки ФРС, которого так упорно добивается действующая администрация Штатов. Кроме этого, в пятницу, с началом августа, выходят данные NFP по состоянию рынка рабочей силы в Америке. По совокупности двух значимых событий курс доллара на мировом рынке может развернуться в любую сторону. И реакция белорусского рынка на эти факторы последует только с началом следующей недели. Но не будем бежать впереди паровоза.

Прогноз на неделю

Таким образом, несмотря на меры по смягчению монетарной политики в России, рубль имеет факторы поддержки и на белорусском рынке обменный курс национальной валюты может умеренно снижаться по отношению к доллару США. Прогноз курса доллара на текущую неделю в диапазоне USD/BYN 2,950 – 2,975. Российский рубль минимально теряет позиции на белорусском рынке.

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