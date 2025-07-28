Песков застрял в самолете из-за украинских дронов 28.07.2025, 7:43

Пресс-секретарь Путина не мог взлететь.

Самолет пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова и главы Госсовета с России Алексея Дюмина, которого называют «преемником Путина», утром несколько часов не мог вылететь из Москвы в Санкт-Петербург. Причина – в Ленинградской области объявили план Ковер и заявили об «атаке украинских БПЛА».

Как сообщил пропагандист Александр Юнашев, борт с Песковым и Дюминым должен был взлететь в 9:30, чтобы принять участие в мероприятиях вместе с Путиным.

«Но Ленинградскую область атаковали украинские БПЛА, был объявлен план „Ковер“. В итоге несколько часов ждали в самолете, когда объявят, что лететь безопасно. Задержались на два часа. Вылет перенесли из-за „Ковра“, — подтвердил мне Дмитрий Песков», — подчеркнул Юнашев.

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