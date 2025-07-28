Россияне ударили по Киеву: повреждена многоэтажка

Россияне ударили по Киеву: повреждена многоэтажка1
- 28.07.2025, 7:58
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Пострадали восемь человек.
Россияне атаковали Киев вечером 27 июля. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе есть пострадавшие в результате воздушной атаки. Сначала речь шла о пяти, среди которых ребенок, пишет «Деловая столица».
«Все — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи», — отметил Кличко.
Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в медицинской помощи нуждаются уже восемь человек.
«Среди пострадавших — ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы», — отметил он.
Также повреждены находившиеся возле дома автомобили.
В Telegram-каналах опубликовали видео с поврежденной многоэтажкой.