закрыть
28 июля 2025, понедельник, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россияне ударили по Киеву: повреждена многоэтажка

1
  • 28.07.2025, 7:58
  • 2,396
Россияне ударили по Киеву: повреждена многоэтажка

Пострадали восемь человек.

Россияне атаковали Киев вечером 27 июля. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе есть пострадавшие в результате воздушной атаки. Сначала речь шла о пяти, среди которых ребенок, пишет «Деловая столица».

«Все — жители многоэтажного жилого дома, где взрывной волной в одном из подъездов повреждены окна с 6 по 11 этажи», — отметил Кличко.

Позже глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что в медицинской помощи нуждаются уже восемь человек.

«Среди пострадавших — ребенок 3 лет с осколочными ранениями. Четыре человека госпитализированы», — отметил он.

Также повреждены находившиеся возле дома автомобили.

В Telegram-каналах опубликовали видео с поврежденной многоэтажкой.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников