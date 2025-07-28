Белгидромет объявил штормовое предупреждение 1 28.07.2025, 8:25

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Какая погода ждет белорусов.

Белгидромет объявил по всей стране штормовое предупреждение. Представляем прогноз погоды на 28 июля по регионам:

Брест. +24..+26°С. Облачно с прояснениями. Временами дождь, гроза (вероятность осадков более 90%).

Витебск. +25..+27°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%), возможна гроза.

Гомель. +26..+28°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 70-80%).

Гродно. +24..+26°С. Преобладание облачной погоды. Временами дождь, гроза (вероятность осадков более 90%).

Могилёв. +26..+28°С. Облачно с прояснениями. Кратковременный дождь, гроза (вероятность осадков 70-80%).

Минск. +24..+26°С. Преобладание облачной погоды. Дождь, временами сильные ливни, гроза (вероятность осадков более 90%).

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