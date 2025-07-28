Подставной или реальный? 1 Виталий Рувинский

28.07.2025, 8:33

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Оба хуже.

Специалисты наверняка пробьют по всем базам этого моряка (или «моряка») – и выяснят, реальный он или подставной.

А какая, в сущности, разница.

Ну допустим, подставной. Важно ведь, какие слова ему при этом в рот вложили. Могли бы и что-то нейтральное: с праздником, Россия, флот, бла-бла-бла. А могли бы – и что-то такое: мы все ждем мира, когда уже, поскорее бы… И Путин бы в ответ рассказал, что мы уже 150 лет хотим мира, но нас провоцируют и надувают. А в итоге вложили вот эти немудреные месседжи: «Владимир Владимирович, берегите себя. Пожалуйста, боритесь с фашизмом, который… который… Наш народ выстоит всё». Значит, именно эти пожелания власть сегодня захотела услышать якобы от имени народа. Плохо.

Ну или допустим – внезапно – что он не подставной, а реальный. Реальный первый встречный мужик на Дворцовой. И этот первый встречный несет то, что несет. И никаких других слов ни от первого встречного, ни от десятого Путин не услышит, он в этом уверен. Плохо.

Оба хуже.

Виталий Рувинский, «Эхо»

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