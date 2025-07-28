62-летнюю заместительницу директора минского лицея отправили в колонию

62-летнюю заместительницу директора минского лицея отправили в колонию2
- 28.07.2025, 9:04
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Она поддержала протесты.
Марина Петражицкая работала завучем по воспитательной работе в минской гимназии №34, которая находится около улицы Орловской, напротив Киевского сквера.
Женщина окончила Белорусский государственный педагогический университет (тогда Минский государственный педагогический институт) в 1984 году, после чего преподавала математику.
В июле 2021-го Петражицкой присудили 15 суток. У нее тогда провели обыск дома, забрали в КГБ, а потом оформили протокол за «неподчинение». Когда точно завуча уволили из школы, неизвестно.
Учительницу арестовали в октябре 2024 года. Как сообщает Belarus Women Foundation, недавно Петражицкую приговорили к 2-м годам колонии. Ее обвинили в участии в «экстремистском формировании».