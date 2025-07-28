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62-летнюю заместительницу директора минского лицея отправили в колонию

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  • 28.07.2025, 9:04
  • 1,572
62-летнюю заместительницу директора минского лицея отправили в колонию

Она поддержала протесты.

Марина Петражицкая работала завучем по воспитательной работе в минской гимназии №34, которая находится около улицы Орловской, напротив Киевского сквера.

Женщина окончила Белорусский государственный педагогический университет (тогда Минский государственный педагогический институт) в 1984 году, после чего преподавала математику.

В июле 2021-го Петражицкой присудили 15 суток. У нее тогда провели обыск дома, забрали в КГБ, а потом оформили протокол за «неподчинение». Когда точно завуча уволили из школы, неизвестно.

Учительницу арестовали в октябре 2024 года. Как сообщает Belarus Women Foundation, недавно Петражицкую приговорили к 2-м годам колонии. Ее обвинили в участии в «экстремистском формировании».

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