Шокирующие цифры: власти фальсифицируют данные по инфляции 28.07.2025, 9:13

Что на самом деле происходит в магазинах.

Согласно официальной статистике, рост зарплат значительно обгоняет рост цен. Если сходить в магазин, поверить в это трудно. «Белсат» проверил, как за год изменились цены в популярном онлайн-магазине, «накупив» случайный набор продуктов.

Официально рост цен в Беларуси таков: в июне 2025 года к июню 2024-го – плюс 7,3%, в том числе на продовольственные товары – плюс 10,5 %, на непродовольственные – плюс 3,2%, на услуги – плюс 7,1%. Аналитики Евразийского банка развития говорят, до конца года цены в Беларуси будут расти еще быстрее.

Но белорусы нередко замечают, что цены в магазинах растут быстрее, чем в официальной статистике. «Белстат» объясняет, почему так выходит: индекс потребительских цен – усредненная величина, учитывающая изменения определенного фиксированного набора товаров и услуг по республике (для анализа берут под полтысячи позиций), а люди ощущают «персональную инфляцию» своего набора продуктов для потребностей своей семьи в своей локации.

И все же, если сходить в магазин год назад и сегодня, какая будет разница цен?

Для эксперимента возьмем популярный беларусский онлайн-сервис доставки продуктов: главную страницу сегодня и архивную копию этой страницы год назад.

На главной странице этого сайта есть множество рекомендованных товаров: одни просто популярные, вторые на акции, третьи – «любимые» составителями главной страницы. Насобираем корзину товаров с прошлогодней главной страницы, взяв цены товаров без учета акций, и сравним с сегодняшними ценами на те же товары на том же сайте. Товары одинакового типа отбросим: нам не надо аж три вида стирального порошка, хватит одного. Некоторые товары исчезли из продажи – найдем самые близкие к ним, которые продаются сейчас. Если не находятся (как в случае с итальянскими макаронами), то выкидываем из корзины.

Получаем корзину из 34 практически случайных товаров-продуктов питания и средств гигиены. Конечно, это не всеобъемлющий список всех возможных товаров и не среднестатистический набор товаров для семьи на неделю. Но такой набор вполне мог бы набрать обычный белорус, поехавший в гипермаркет на большие покупки на неделю, имея дома не совсем пустой холодильник.

Имеем вот что. Цены на нашу корзину выросли аж на 22,1% за год! То, что стоило год назад 348,77 рубля, сейчас стоит 426,01!

Но цена на черешню какая-то фантастическая: на Комаровском рынке в Минске можно и по 17 купить. Отбросим черешню – получим рост цен на 15,7%. И икра как-то страшно подорожала – если отбросить еще и ее, годовой рост цен составит уже 13,8%. Если отбросить еще и порошок – 11,7%... Выходит, можно приблизиться к цифрам «Белстата», если подбирать продукты, которые не слишком сильно подорожали.

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