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Лайма Вайкуле: Дайте Украине оружие

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  • 28.07.2025, 9:22
  • 4,608
Лайма Вайкуле: Дайте Украине оружие

Латвийская певица поддержала ВСУ.

Латвийская певица Лайма Вайкуле публично поддерживает Украину. На четвертый год полномасштабной войны она не изменила своих убеждений.

Во время музыкального фестиваля Laima RendezVous, который она ежегодно организовывает в Юрмале, артистка сделала громкое заявление: завершение войны она назвала самой важной целью, а также потребовала больше оружия для защиты Украины от оккупантов, сообщают «Новини.Live».

«Самое главное сегодня - не скажу ничего нового - чтобы закончилась война. Ничего нет важнее, чем это. Поэтому будем все держать кулаки за то, чтобы война закончилась. Лучше дайте Украине оружие. А музыку мы всегда споем», - под аплодисменты и одобрительные возгласы заявила Лайма Вайкуле.

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