Украинская СВР раскрыла планы Лукашенко 4 28.07.2025, 9:29

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Сценарий повторяется.

Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана в Польшу.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).

По данным разведки, часть потоков прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.

«Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций. Этот шантаж не сработал: ограничения только усилились, а дипломатическая изоляция Минска – углубилась», – говорится в сообщении.

В разведке отметили, что белорусский диктатор «действует гибко»: продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но в то же время избегает откровенной эскалации, «чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции».

«Обострение миграционной ситуации на восточных рубежах ЕС повышает риски для европейской безопасности и создает дополнительные возможности для маневрирования авторитарных режимов. Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита Путина, сохраняет автономию в вопросах тактики - и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на Запад», – считают в СВРУ.

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