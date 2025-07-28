Украинская СВР раскрыла планы Лукашенко

Украинская СВР раскрыла планы Лукашенко4
- 28.07.2025, 9:29
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Сценарий повторяется.
Лукашенко снова задействует свою территорию для транзита нелегалов из Африки, Ближнего Востока и Афганистана в Польшу.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины (СВРУ).
По данным разведки, часть потоков прибывает из Ливии напрямую или через Россию, что указывает на координацию между Минском и Москвой.
«Сценарий повторяет кризис 2021 года, когда режим Лукашенко организовал массовое проникновение мигрантов на границы ЕС, пытаясь обменять снижение напряжения на снятие санкций. Этот шантаж не сработал: ограничения только усилились, а дипломатическая изоляция Минска – углубилась», – говорится в сообщении.
В разведке отметили, что белорусский диктатор «действует гибко»: продолжает зарабатывать на транзите мигрантов, но в то же время избегает откровенной эскалации, «чтобы не потерять остатки политических контактов в Европе, в частности с Венгрией, которая последовательно выступает против миграции».
«Обострение миграционной ситуации на восточных рубежах ЕС повышает риски для европейской безопасности и создает дополнительные возможности для маневрирования авторитарных режимов. Лукашенко, несмотря на репутацию сателлита Путина, сохраняет автономию в вопросах тактики - и в очередной раз демонстрирует готовность использовать ее для политического давления на Запад», – считают в СВРУ.