В Минске мужчина напал на милиционера 5 28.07.2025, 9:45

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Якобы из-за чувства обиды.

В Минске будут судить 50-летнего мужчину, который напал на девушку-милиционера из-за чувства обиды. Об этом сообщает госагентство «Минск-Новости».

Свой проступок он объяснил тем, что находился в состоянии алкогольного опьянения, извинился перед сотрудницей милиции.

Ему предъявлено обвинение в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел в целях воспрепятствования его законной деятельности, из мести за ее выполнение, то есть в совершении преступления, предусмотренного ст. 364 УК (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), санкция которой — вплоть до семи лет лишения свободы.

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