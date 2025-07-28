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Наследники Молотова не очень любят эту историю

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  • Кирилл Мартынов
  • 28.07.2025, 9:48
  • 3,940
Наследники Молотова не очень любят эту историю
Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию.

Правительство Австрии заявляет, что страна вслед за Финляндией рассматривает перспективы отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Несмотря на все усилия Трампа, война Путина в Украине стала лучшей рекламной кампанией для альянса с момента распада СССР, когда бывшие страны восточного блока получили возможность выбора.

Интересный вопрос в том, почему говоря о НАТО, российская пропаганда никогда не упоминает о Турции, которая вступила в альянс в 1952 году, так что если кто-то и мог бы угрожать покойному Черноморскому флоту РФ в его базе в Севастополе до 2014 года, так это сосед с юга.

Это очень поучительная история, потому что именно случай Турции впервые запустил сценарий экстренного вхождения нейтральной страны в альянс. После окончания Второй мировой войны Сталин предлагал союзникам на конференции передать территорию Турецкой республики под контроль СССР. Молотов делал заявления о том, что «славянам нужно будущее» и проливы, а в советских закавказских республиках строили планы на восточные провинции страны.

МИД СССР в конце 40-х опубликован ноту о территориальных претензиях к Анкаре, после чего Турция стремительно запросила помощи у Запада. Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию. В 1952 Турция вступила в альянс, в 1953 году СССР официально отказались от территориальных претензий.

Наследники Молотова не очень любят эту историю.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

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