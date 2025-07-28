Наследники Молотова не очень любят эту историю5
- Кирилл Мартынов
- 28.07.2025, 9:48
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Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию.
Правительство Австрии заявляет, что страна вслед за Финляндией рассматривает перспективы отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Несмотря на все усилия Трампа, война Путина в Украине стала лучшей рекламной кампанией для альянса с момента распада СССР, когда бывшие страны восточного блока получили возможность выбора.
Интересный вопрос в том, почему говоря о НАТО, российская пропаганда никогда не упоминает о Турции, которая вступила в альянс в 1952 году, так что если кто-то и мог бы угрожать покойному Черноморскому флоту РФ в его базе в Севастополе до 2014 года, так это сосед с юга.
Это очень поучительная история, потому что именно случай Турции впервые запустил сценарий экстренного вхождения нейтральной страны в альянс. После окончания Второй мировой войны Сталин предлагал союзникам на конференции передать территорию Турецкой республики под контроль СССР. Молотов делал заявления о том, что «славянам нужно будущее» и проливы, а в советских закавказских республиках строили планы на восточные провинции страны.
МИД СССР в конце 40-х опубликован ноту о территориальных претензиях к Анкаре, после чего Турция стремительно запросила помощи у Запада. Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию. В 1952 Турция вступила в альянс, в 1953 году СССР официально отказались от территориальных претензий.
Наследники Молотова не очень любят эту историю.
Кирилл Мартынов, «Фейсбук»