Наследники Молотова не очень любят эту историю 5 Кирилл Мартынов

28.07.2025, 9:48

3,940

Вячеслав Молотов и Иоахим фон Риббентроп пожимают руки после подписания пакта

Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию.

Правительство Австрии заявляет, что страна вслед за Финляндией рассматривает перспективы отказаться от нейтрального статуса и вступить в НАТО. Несмотря на все усилия Трампа, война Путина в Украине стала лучшей рекламной кампанией для альянса с момента распада СССР, когда бывшие страны восточного блока получили возможность выбора.

Интересный вопрос в том, почему говоря о НАТО, российская пропаганда никогда не упоминает о Турции, которая вступила в альянс в 1952 году, так что если кто-то и мог бы угрожать покойному Черноморскому флоту РФ в его базе в Севастополе до 2014 года, так это сосед с юга.

Это очень поучительная история, потому что именно случай Турции впервые запустил сценарий экстренного вхождения нейтральной страны в альянс. После окончания Второй мировой войны Сталин предлагал союзникам на конференции передать территорию Турецкой республики под контроль СССР. Молотов делал заявления о том, что «славянам нужно будущее» и проливы, а в советских закавказских республиках строили планы на восточные провинции страны.

МИД СССР в конце 40-х опубликован ноту о территориальных претензиях к Анкаре, после чего Турция стремительно запросила помощи у Запада. Первые планы ядерной войны с СССР строились именно на случай нападения на Турцию. В 1952 Турция вступила в альянс, в 1953 году СССР официально отказались от территориальных претензий.

Наследники Молотова не очень любят эту историю.

Кирилл Мартынов, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com