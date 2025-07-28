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У российского «Аэрофлот» произошел масштабный сбой

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  • 28.07.2025, 9:53
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У российского «Аэрофлот» произошел масштабный сбой

Рейсы отменяются и переносятся.

В работе информационных систем российской авиакомпании «Аэрофлот» произошел сбой. Об этом утром 28 июля сообщили в пресс-службе компании. Возможны перебои в функционировании сервисов.

В связи со сбоем ожидается вынужденная корректировка расписания рейсов, в том числе путем переноса и отмены.

Как заявляется, команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим возобновлением штатной работы сервисов.

Напомним, что в этом году российские авиакомпании и аэропорты столкнулись с серьезными проблемами из-за атак украинских дронов. Так, только с 5 июля до 06:00 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов, на запасные аэродромы ушли 88 рейсов, были задержаны на вылет и прилет 1,9 тыс. рейсов, оформлены 43 тыс. вынужденных возвратов билетов. Все это приводит к большим расходам российской авиаотрасли: коллапс в эти дни стоил российским авиакомпаниям около 20 млрд российских рублей, или 250 млн долларов.

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