Темные дела Лукашенко вышли наружу 2 28.07.2025, 10:07

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Диктатор поддерживает мафиозную диктатуру в Центральной Америке.

Белорусские власти кредитуют и оснащают армию и полицию диктатуры в Никарагуа – якобы для «улучшения мобилизационных возможностей». «Салідарнасць» разбиралась, что происходит.

23 мая белорусский Банк развития заявил о подписании четырех «весомых для двух государств» кредитных соглашений на общую сумму более $30 млн «для финансирования поставок более 280 грузовых автомобилей различных моделей и дорожно-строительной техники».

Первый зампредседателя правления Нацбанка Александр Егоров отметил, что Беларусь всегда готова «подставить плечо народу Никарагуа в части помощи в экономическом развитии».

Однако, похоже, в реальности режим Лукашенко кредитует диктатуру в Никарагуа вовсе не с этими целями.

Диктатура из Центральной Америки приобретет 289 единиц техники для армии и национальной полиции, сообщают испаноязычные СМИ. Вот что следует из документов Национальной ассамблеи Никарагуа.

Два кредитных соглашения на общую сумму 25,5 млн долларов США подписано для «улучшения мобилизационных возможностей» армии.

Власти Никарагуа уверяют (а в их заявлениях можно усомниться), что белорусская техника (более 200 единиц техники – самосвалы, автоцистерны, погрузчики и т.д.) позволит улучшить реагирование на чрезвычайные ситуации, борьбу с незаконной деятельностью (вырубка лесов, оборот наркотиков) и безопасность в сельских и труднодоступных районах.

Еще два кредитных соглашения на 4,8 млн долларов направлены на покупку 50 вездеходов и городских автомобилей для «оптимизации деятельности» полиции.

На каких условиях Банк развития выдал кредиты? Их вполне можно оценить как льготные. Срок погашения кредитов – 5 лет. Первый год – льготный, процентная ставка – годовая ставка по кредиту (LRP), установленная Народным банком Китая. На сегодня однолетняя ставка по кредитам LRP составляет 3% годовых, а пятилетняя – 3,5%.

Белорусские компании, которые поставят технику полиции и армии Никарагуа: «Амкодор» и «Белспецвнештехника», сообщают СМИ. Последняя считается ведущим предприятием Беларуси в области экспорта вооружений.

Что из себя на данный момент представляет диктатура в Никарагуа?

Режим в этом 6-миллионном государстве называют «семейной диктатурой» или «мафиозной диктатурой». «Президент» Даниэль Ортега правит страной беспрерывно с 2006 года.

Его жена Росарио Мурильо много лет находится на посту вице-президента. Их многочисленные дети – на руководящих постах во власти и бизнесе. Преемником является Лауреано Факундо Ортега Мурильо, «советник президента по вопросам инвестиций, торговли и международного сотрудничества». Он регулярно наведывается в Минск.

При власти этой семьи (ее члены находятся под многочисленными западными санкциями) Никарагуа не только осталась нищей страной, но и превратилась в жесткую диктатуру – с убийствами, пытками и насильственными исчезновениями политических оппонентов.

Эксперты ООН обвиняют режим в «совершении нарушений, равносильных преступлениям против человечности». Можно понять, почему белорусские власти скрывают, что кредитуют и оснащают армию и полицию из этой страны.

Недавно диктатура в Никарагуа пошла еще дальше. В январе парламент страны одобрил конституционную реформу, которая кроме урезания полномочий других органов власти устанавливает систему сопрезидентства для супругов Ортега.

Ожидается, что скоро Росарио Мурильо (СМИ описывают ее как «мстительную, злобную и очень энергичную» чиновницу, которая является «исполнительной рукой» дуэта) вместе с постом вице-президента займет пост сопрезидента.

С демонтажом остатков демократической системы в стране законодательно устанавливается династическая форма правления.

Что еще связывает режим Лукашенко с диктатурой в Никарагуа?

Судя по всему, белорусские власти пришли в это государство Центральной Америки по следам России. Власти РФ давно сотрудничают с местной диктатурой из-за своих геополитических целей.

Год назад, в июле 2024-го, Никарагуа посетила белорусская делегация во главе с премьер-министром Романом Головченко. Результаты переговоров он назвал «прорывными». На практике они заключались в том, что стороны договорились поставить около 700 единиц белорусской техники в Никарагуа за… кредит белорусского Банка развития на 79 млн долларов.

По всей видимости, даже такие условия не способствовали реализации проекта, т.к. в апреле 2025 года правительству пришлось утверждать допсоглашение с Никарагуа об экспортных кредитах на поставки техники.

Новые кредиты для оснащения армии и полиции диктатуры в Никарагуа открывают очередную темную страницу во внешнеполитической активности режима Лукашенко.

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