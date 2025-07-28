Путин впервые с октября прошлого года вышел к людям 2 28.07.2025, 10:17

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К нем подошел странный моряк.

Владимир Путин в воскресенье в Санкт-Петербурге остановил лимузин и вышел к россиянам на улице. Это произошло впервые с октября прошлого года. В последние годы президент нередко выходил к людям после событий, которые бросали вызов его власти, например, мятежа Евгения Пригожина, пишет «Агентство».

В этот раз российский правитель вышел к людям после усиления обстрелов дронами городов центральной России. Из-за проблем с безопасностью впервые отменили и военно-морской парад в Санкт-Петербурге, который должен был пройти именно в воскресенье. Несмотря на отмену, Путин все равно приехал в город, где услышал военное приветствие от моряков и даже прошел по Неве на катере, как во время парада. Кроме того, он получил традиционную награду — в этот раз медаль от своего старого соратника Николая Патрушева.

Путин остановил кортеж на Дворцовой площади, по которой проезжал после посещения адмиралтейства, где обратился к участникам военно-морских учений «Июльский шторм».

На опубликованных Кремлем и госагентством ТАСС кадрах видно, как мужчина в форме моряка и с военно-морским флагом СССР говорит Путину: «Берегите нашу Россию, берегите себя». Также он попросил президента «бороться с фашистами». Общение с диктатором мужчина завершил словами: «Все, теперь могу умереть спокойно». На других видео слышно, как женщина кричит Путину: «Мы вас любим. Живите долго. Да здравствует Путин». После этого толпа начинает скандировать фамилию президента.

В последний раз Путин выходил к людям во время поездки в Башкортостан в октябре прошлого года. До этого он заходил в толпу во время поездки в Тыву в сентябре прошлого года.

Сразу в нескольких случаях последние выходы Путина к народу происходили после кризисных моментов его правления. В июне 2023 года Путин подходил к жителям Дербента всего через несколько дней после мятежа Пригожина. Это был также первый такой подход с марта 2020-го. В марте прошлого года Путин вышел к толпе в Ставрополе на четвертый день после похорон Алексея Навального, превратившихся в крупнейшую протестную акцию с начала войны в Украине.

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