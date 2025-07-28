Украина впервые получит азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору
- 28.07.2025, 10:37
Это стратегически важный шаг.
НАК «Нафтогаз Украины» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.
Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАК.
По данным пресс-службы, впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.
«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.