Украина впервые получит азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору 28.07.2025, 10:37

Это стратегически важный шаг.

НАК «Нафтогаз Украины» заключила первое соглашение о закупке азербайджанского газа с компанией SOCAR.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на пресс-службу НАК.

По данным пресс-службы, впервые тестовую поставку газа осуществляют по Трансбалканскому коридору по маршруту Болгария - Румыния - украинская граница.

«Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, который открывает путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок и укрепления энергетической безопасности Украины», - сказал председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

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