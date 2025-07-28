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Украина задержала агента белорусского КГБ

  • 28.07.2025, 10:40
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Украина задержала агента белорусского КГБ

Он шпионил за военными эшелонами.

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку белорусских спецслужб получить разведданные об обороне северного приграничья страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На Волыни был задержан 24-летний местный безработный, который по заданию КГБ Беларуси следил за позициями украинских военных.

Агент искал «легкие деньги» через Телеграмм-каналы и согласился на сотрудничество с белорусскими спецслужбами.

Среди его задач было наблюдение за блокпостами, укрепрайонами, а также выявление движения военных эшелонов на местных путях и транзитных станциях.

Для сбора информации агент обходил территории, фиксировал фортификационные сооружения и обозначал их координаты на Google-картах.

СБУ задокументировала преступную деятельность, провела спецоперацию и задержала злоумышленника по месту жительства.

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