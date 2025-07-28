Украина задержала агента белорусского КГБ 28.07.2025, 10:40

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Он шпионил за военными эшелонами.

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала попытку белорусских спецслужб получить разведданные об обороне северного приграничья страны.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

На Волыни был задержан 24-летний местный безработный, который по заданию КГБ Беларуси следил за позициями украинских военных.

Агент искал «легкие деньги» через Телеграмм-каналы и согласился на сотрудничество с белорусскими спецслужбами.

Среди его задач было наблюдение за блокпостами, укрепрайонами, а также выявление движения военных эшелонов на местных путях и транзитных станциях.

Для сбора информации агент обходил территории, фиксировал фортификационные сооружения и обозначал их координаты на Google-картах.

СБУ задокументировала преступную деятельность, провела спецоперацию и задержала злоумышленника по месту жительства.

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