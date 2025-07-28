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Житель Речицы умер от алкогольного опьянения

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  • 28.07.2025, 10:57
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Житель Речицы умер от алкогольного опьянения

В его крови обнаружили 4,3 промилле.

Житель Речицы (Гомельская область) умер от смертельной дозы алкоголя, сообщили в Госкомитете судебных экспертиз.

Тело мужчины обнаружила соседка в его квартире в марте 2025 года. О случившемся женщина сообщила в милицию и вызвала скорую помощь.

«Известно, что покойный проживал один, нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками. Накануне своей смерти он тоже выпивал. При осмотре места происшествия правоохранители зафиксировали в квартире и прилегающей к ней лестничной площадке многочисленные следы крови», — сообщили в ГКСЭ.

Судебные эксперты установили содержание в крови умершего этилового спирта в концентрации 4,3 промилле, что соответствует тяжелой степени алкогольной интоксикации. Это и стало причиной смерти.

«Кроме того, при секционном исследовании умершего выявлен эрозивный гастрит, который вызвал кровотечение. Его последствия и обнаружили правоохранители в квартире», — добавили в ГКСЭ.

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