закрыть
28 июля 2025, понедельник, 12:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Залетевший из Беларуси в Литву дрон до сих пор в воздухе

14
  • 28.07.2025, 11:05
  • 6,390
Залетевший из Беларуси в Литву дрон до сих пор в воздухе

Продолжаются его поиски.

Литовская полиция продолжает поиски дрона, залетевшего в балтийскую страну утром в понедельник из Беларуси, сообщает Delfi.

«Местоположение объекта неизвестно. Поиск дрона продолжается», — сообщила агентству ELTA представительница Департамента полиции Ревита Янавиюте.

По ее словам, в поисках задействованы «все полицейские силы» и другие службы.

Литовские правоохранители получили информацию о том, что дрон видели в районе Авизиеняй. Он направлялся в сторону Укмерге. Также в полицию поступали сообщения о том, что он двигался в сторону Беларуси.

«Граждане, заметившие упавший дрон, призываются не приближаться к нему и немедленно сообщить по телефону 112», — говорится в экстренном сообщении полиции.

Написать комментарий 14

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Коридоры кончаются стенкой
Коридоры кончаются стенкой Дмитрий Чернышев
Включить свет в аэропорту
Включить свет в аэропорту Ирина Халип
Новая операция «Труба»
Новая операция «Труба» Александр Невзоров
50 дней Трампа для Путина
50 дней Трампа для Путина Виталий Портников