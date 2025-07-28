Залетевший из Беларуси в Литву дрон до сих пор в воздухе 14 28.07.2025, 11:05

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Продолжаются его поиски.

Литовская полиция продолжает поиски дрона, залетевшего в балтийскую страну утром в понедельник из Беларуси, сообщает Delfi.

«Местоположение объекта неизвестно. Поиск дрона продолжается», — сообщила агентству ELTA представительница Департамента полиции Ревита Янавиюте.

По ее словам, в поисках задействованы «все полицейские силы» и другие службы.

Литовские правоохранители получили информацию о том, что дрон видели в районе Авизиеняй. Он направлялся в сторону Укмерге. Также в полицию поступали сообщения о том, что он двигался в сторону Беларуси.

«Граждане, заметившие упавший дрон, призываются не приближаться к нему и немедленно сообщить по телефону 112», — говорится в экстренном сообщении полиции.

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