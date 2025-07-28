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Visa назначила нового регионального менеджера в Беларуси

  • 28.07.2025, 11:25
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Visa назначила нового регионального менеджера в Беларуси

Кто занял должность?

Visa объявила о назначении нового регионального менеджера в Беларуси — им стал Ричард Гринкевич, имеющий многолетний опыт работы в банковской сфере. Об этом Myfin.by сообщили в пресс-службе компании.

Профессиональный бэкграунд нового руководителя включает опыт работы в различных направлениях банковского бизнеса: от розничного обслуживания до управления продуктами.

Гринкевич будет курировать реализацию ключевых инициатив Visa в стране, уделяя особое внимание развитию цифровых платежных решений и внедрению инновационных сервисов.

В зону его ответственности войдет координация работы с банками-партнерами, торговыми предприятиями и конечными пользователями карт.

В компании отметили, что Ричард Гринкевич сочетает глубокое понимание платежной индустрии с практическими навыками построения эффективных партнерств, а его экспертиза и лидерские качества станут важным ресурсом для дальнейшего развития Visa на беларусском рынке.

Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, отметила, что новое назначение отражает долгосрочную стратегию развития бизнеса компании в Беларуси.

По ее словам, введение отдельной управленческой позиции позволит компании оперативнее реагировать на изменения рынка и эффективнее работать с клиентами.

Сам Гринкевич назвал свое назначение большой честью и выразил уверенность, что совместно с партнерами удастся реализовать важные проекты по цифровой трансформации платежной сферы.

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