Visa назначила нового регионального менеджера в Беларуси
- 28.07.2025, 11:25
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Кто занял должность?
Visa объявила о назначении нового регионального менеджера в Беларуси — им стал Ричард Гринкевич, имеющий многолетний опыт работы в банковской сфере. Об этом Myfin.by сообщили в пресс-службе компании.
Профессиональный бэкграунд нового руководителя включает опыт работы в различных направлениях банковского бизнеса: от розничного обслуживания до управления продуктами.
Гринкевич будет курировать реализацию ключевых инициатив Visa в стране, уделяя особое внимание развитию цифровых платежных решений и внедрению инновационных сервисов.
В зону его ответственности войдет координация работы с банками-партнерами, торговыми предприятиями и конечными пользователями карт.
В компании отметили, что Ричард Гринкевич сочетает глубокое понимание платежной индустрии с практическими навыками построения эффективных партнерств, а его экспертиза и лидерские качества станут важным ресурсом для дальнейшего развития Visa на беларусском рынке.
Кристина Дорош, старший вице-президент и региональный менеджер Visa в регионе Восточной и Юго-Восточной Европы, Центральной Азии и Кавказа, отметила, что новое назначение отражает долгосрочную стратегию развития бизнеса компании в Беларуси.
По ее словам, введение отдельной управленческой позиции позволит компании оперативнее реагировать на изменения рынка и эффективнее работать с клиентами.
Сам Гринкевич назвал свое назначение большой честью и выразил уверенность, что совместно с партнерами удастся реализовать важные проекты по цифровой трансформации платежной сферы.