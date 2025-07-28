Лукашенко с трудом ездит по полям 5 Артем Синицын

28.07.2025, 11:50

2,854

Что уж говорить о визитах в Монголию или куда-то в Африку.

Министр иностранных дел Беларуси сделал любопытное заявление в эфире БТ: есть очень много приглашений Александру Лукашенко совершить зарубежные визиты — «больше полмира».

И не только ему. Мол, и сам Максим Рыженков в разъездах — и участие в саммите БРИКС в Бразилии, и командировка на заседание Совета министров иностранных дел ШОС в Китае, а также визиты в Таиланд и Лаос.

Отвечая на вопрос, является ли это подготовкой почвы для визитов на высшем уровне, министр заверил: «Есть вопрос конфиденциальности отношений с нашими партнерами. Но, поверьте, приглашений очень много. Это и страны Африки, и Латинской Америки, и страны Азии».

По его словам, Лукашенко ждут в Лаосе и «к нам тоже хотят ехать». А вообще — «есть приглашения больше полмира, наверное, посетить». Но «мы исходим из того, где это будет перспективнее для наших отношений».

Заявление Рыженкова и то, как его подает пропаганда, напоминает спор с невидимым оппонентом. Министр словно пытается кого-то убедить в том, что и он сам, и его начальник настолько востребованы, что полмира их не могут дождаться в гости.

И на этом фоне в глаза бросаются два момента. В последнее время престарелый правитель с трудом справляется с инспекцией родных пенатов, устраивая себе перерывы на несколько дней после знакомства с новым комбайном или козьей фермой. Что уж говорить о визитах в Монголию или куда-то в Африку.

И второй момент. Лукашенко и сам признает, что его давно не ждут там, где он не прочь был побывать в прежние годы. В той же Молдове. Как не ждут его в Литве и Польше, Латвии и Украине, отношения с которыми его же стараниями испорчены на десятилетия.

Поэтому можно рассказывать сказки о «больше полмира», но сам же Лукашенко обрисовал на днях новую реальность: Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать с ней сотрудничество.

Прежде всего — на Россию, куда Лукашенко после событий пятилетней давности ездит словно на работу.

Артем Синицын, «Салiдарнасць»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com