В Могилеве работница магазина потратила в казино 11 тысяч рублей 28.07.2025, 12:06

Деньги она достала из сейфа.

Уголовное дело возбудили в отношении 34-летней жительницы Могилева, которая похитила из кассы магазина 11 тысяч рублей, сообщает МВД.

Женщина работала приемщиком товаров. Она забрала наличные из сейфа, стоящего в подсобном помещении магазина.

«Украденные деньги женщина сразу же потратила в казино. Также она выносила из магазина товары питания для личного употребления», — рассказали в МВД.

В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com