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В Могилеве работница магазина потратила в казино 11 тысяч рублей

  • 28.07.2025, 12:06
В Могилеве работница магазина потратила в казино 11 тысяч рублей

Деньги она достала из сейфа.

Уголовное дело возбудили в отношении 34-летней жительницы Могилева, которая похитила из кассы магазина 11 тысяч рублей, сообщает МВД.

Женщина работала приемщиком товаров. Она забрала наличные из сейфа, стоящего в подсобном помещении магазина.

«Украденные деньги женщина сразу же потратила в казино. Также она выносила из магазина товары питания для личного употребления», — рассказали в МВД.

В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.

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