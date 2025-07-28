В Могилеве работница магазина потратила в казино 11 тысяч рублей
- 28.07.2025, 12:06
Деньги она достала из сейфа.
Уголовное дело возбудили в отношении 34-летней жительницы Могилева, которая похитила из кассы магазина 11 тысяч рублей, сообщает МВД.
Женщина работала приемщиком товаров. Она забрала наличные из сейфа, стоящего в подсобном помещении магазина.
«Украденные деньги женщина сразу же потратила в казино. Также она выносила из магазина товары питания для личного употребления», — рассказали в МВД.
В отношении фигурантки следователями возбуждено уголовное дело.