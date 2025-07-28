Путинская Россия проговорилась

Путинская Россия проговорилась1
- Игорь Эйдман
- 28.07.2025, 12:10
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Его идеалы: война, архаика и диктатура.
В России популярны трехчленные идеологические формулы: православие, самодержавие, народность (времена Николая 1), Ленин, партия, комсомол (брежневский СССР), Перестройка, ускорение, гласность (эпоха Горбачева). Путинская Россия тоже проговорилась о своих идеалах, официально признав нежелательными: мир, прогресс и права человека. Организация с таким названием запрещена. Тем самым режим фактически признал, что он полная противоположность всему этому. Его идеалы: война, архаика и диктатура. Именно это он откровенно проповедует и реализует.
«Мир, прогресс и права человека» – так называлась Нобелевская лекция Андрея Дмитриевича Сахарова. В ней он сформулировал идеалы свободного общества, которое хотел бы видеть в своей стране.
Сахаров и его единомышленники стремились к вестернизации и либерализации России. Во время перестройки многим казалось, что их мечты реализуются. В 90-е годы западные фонды и связанные с ними культуртрегеры потратили множество денег и сил, чтобы развить в России гражданское общество, правовое самосознание, европейские ценности, толерантность, уважение к правам других. Россияне обучались в различных «школах гражданского просвещения», ездили на стажировки на Запад, а потом приезжали назад и со временем становились активистами Единой России и путинистами. Оказалось всё это просвещение – не в коня корм.
Теперь ясно, что либеральный проект в России органически несовместим с существованием москвоцентричной империи, поэтому он провалился. Возродиться он может только после поражения России в войне, на политических руинах путинского третьего (после царского и советского) рейха, как это было в послевоенной Германии.
Игорь Эйдман, Telegram