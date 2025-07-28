Арнольда Шварценеггера заманивают в новый фильм 28.07.2025, 12:13

Он может вернуться к роли Датча в новой части «Хищника».

На прошедшем Comic-Con в Сан-Диего американский режиссер Дэн Трахтенберг намекнул на возможное возвращение Арнольда Шварценеггера к роли майора Алана «Датча» Шефера в киносерии «Хищник», пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

На панеле, посвященной грядущему фильму Predator: Badlands, Трахтенберг рассказал о недавней встрече за завтраком с актером, заявив, что планирует «приготовить кое-что» для его возвращения во франшизу.

Шварценеггер сыграл главную роль в оригинальном фильме «Хищник» (1987) режиссера Джона Мактирнана, но с тех пор не появлялся ни в одном из продолжений. Хотя франшиза разрослась до девяти фильмов, включая пересечения с «Чужим» и недавние проекты Трахтенберга, появление Датча ограничивалось лишь упоминаниями.

Однако в переработанной версии «Убийца убийц» появился эпилог, в котором фигурируют Датч, лейтенант Майк Харриган и Нару. Все трое показаны в парящих капсулах, их переносят воины-хищники. Трахтенберг подтвердил, что получил согласие Шварценеггера на использование его образа.

Новая картина «Хищник: Планета смерти», премьера которой состоится 7 ноября, станет третьей работой Трахтенберга во франшизе. Главную роль исполнит Эль Фаннинг, а сюжет расскажет об альянсе между ее героиней Тией и юным изгоем-хищником на далекой планете.

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