Сделка с США поможет Европе отказаться от российских энергоресурсов 28.07.2025, 12:23

Брюссель может распрощаться с нефтью и СПГ от РФ.

Европейский союз и президент США Дональд Трамп заключили новое торговое соглашение, по которому ЕС обязуется закупить американские энергетические ресурсы на сумму $750 миллиардов в течение трех лет. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Axios (перевод — сайт Charter97.org).

Суть сделки — ускорить отказ Европы от российских энергоносителей, в частности от сжиженного природного газа (СПГ) и нефти. Несмотря на резкое снижение поставок газа по трубопроводам из России, объемы импорта российского СПГ остаются значительными.

«Мы по-прежнему получаем слишком много российского СПГ», — подчеркнула фон дер Ляйен. «Мы хотим полностью избавиться от российских ископаемых источников энергии и с радостью покупаем более дешевый и качественный СПГ из США».

После вторжения России в Украину, поставки американского СПГ и нефти в Европу резко выросли. Европейские компании уже заключают долгосрочные контракты с американскими производителями, в том числе на проекты, которые еще строятся.

Хотя подробности сделки пока не раскрыты, аналитики отмечают масштаб соглашения. По оценке ClearView Energy Partners, даже если включить текущие объемы поставок (около $78 млрд в год), новая сделка все равно означает почти $175 млрд дополнительных закупок ежегодно. Это значительно превышает аналогичные соглашения времен Трампа с Китаем.

Помимо энергетического компонента, Трамп также заявил о введении единой 15% тарифной ставки на европейские товары. Европа, похоже, согласилась на эти условия, чтобы избежать торговой эскалации.

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