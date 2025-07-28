В Беларуси значительно просел внешнеторговый оборот товаров и услуг 28.07.2025, 12:23

Отрицательное сальдо выросло почти в четыре раза.

Внешнеторговый оборот товаров и услуг Беларуси в январе — мае 2025 года составил 39 млрд 838,1 млн долларов — на 1,9% больше чем за аналогичный период 2024-го (39 млрд 105,6 млн), свидетельствуют предварительные данные Национального банка, пишет «Позірк».

Экспорт сложился на уровне 19 млрд 529,9 млн долларов (19 млрд 445,5 млн; +0,4%), импорт — 20 млрд 308,2 млн (19,66 млрд; +3,3%). Отрицательное сальдо — 778,3 млн долларов (годом ранее было -214,5 млн; рост в 3,6 раза).

Внешнеторговый оборот товаров составил 32 млрд 889,8 млн долларов (33 млрд 38,9 млн; -0,5%): экспорт — 15 млрд 318,3 млн (15 млрд 806,8 млн; -3,1%); импорт — 17 млрд 571,5 млн (17 млрд 232,1 млн; +2%); отрицательное сальдо — 2 млрд 253,2 млн (-1 млрд 425,3 млн; рост в 1,6 раза).

В 2024 году внешнеторговый оборот товаров и услуг составил 100 млрд 79,3 млн долларов — на 5,1% больше, чем за 2023-й (95 млрд 180,8 млн). Экспорт сложился на уровне 49 млрд 385,3 млн долларов (47 млрд 713,6 млн; +3,5%), импорт — 50 млрд 694 млн (47 млрд 467,2 млн; +6,8%). Отрицательное сальдо — 1 млрд 308,7 млн долларов (годом ранее было положительным — 246,4 млн).

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