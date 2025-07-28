Министр обороны Индонезии приехал в Беларусь 28.07.2025, 12:30

Шафри Шамсуддин

«Обсуждать военное сотрудничество».

В Беларуси приехал министр обороны Индонезии Шафри Шамсуддин. Как сообщили в пресс-службе белoрусского военного-ведомства, Шамсуддин встретился с начальником Генштаба, первым замминистра Павлом Муравейко.

«В ходе встречи обсуждены вопросы двустороннего военного сотрудничества с акцентом на конкретном перечне мероприятий, планируемых к дальнейшей реализации. Стороны отметили дружеский характер межгосударственного взаимодействия, подчеркнув, что взаимное уважение исторических и культурных ценностей является той основой, которая позволяет выстраивать диалог в доверительном ключе», — говорится в сообщении Минобороны.

Надо отметить, что недавно Минск с кратким визитом по пути из Парижа посетил президент Индонезии Прабово Субианто. Пресс-служба Лукашенко не разглашала подробностей встречи.

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