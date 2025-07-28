The Guardian: Эгономика Трампа 28.07.2025, 12:39

Дональд Трамп

Фото: Bloomberg

Что движет президентом США.

Жадность президента США Дональда Трампа служит ключевым фактором, определяющим его подход к бизнесу, политике и управлению. Он превратил искусство сделки в главный инструмент получения власти и прибыли. Эта стратегия стала фундаментом его индивидуальной «эгономики» — сочетания эгоцентризма и страсти к богатству.

Об этом пишет антрополог и почетный профессор Нью-Йоркского университета Арджун Аппадурай в статье для The Guardian.

В отличие от большинства предпринимателей, инвестирующих в технологии или управленческие практики, Трамп сделал ставку на сделки как средство самоутверждения. Его бизнес-путь — это череда громких, часто противоречивых соглашений, результативность которых не всегда имела значение. Главное — создать видимость успеха и использовать это для укрепления личного бренда. Эксперты отмечают: ему не обязательно выигрывать — достаточно убедить общественность в победе и превратить ее в коммерческий актив.

Аппадурай подчеркивает: «Трамп вышел из мира нью-йоркской недвижимости, где доход формируется на спекуляциях и будущей стоимости активов. Такая среда допускает непрозрачность и отсутствие точных критериев успеха, что открывает пространство для манипуляций. Даже незаключенные контракты становятся поводом для пиара».

Политический стиль Трампа, по мнению автора, — продолжение его деловой тактики. Он не верит в рынок как механизм честной конкуренции. Напротив, он предпочитает неформальные договоренности, где все решается кулуарно и по личным связям. Рынок для него слишком обезличен, а сделки — гибкий, персонализированный инструмент влияния.

Свою репутацию он монетизирует через множество направлений: бизнесы сыновей, недвижимость, гольф-клубы, аксессуары с лозунгами MAGA, ароматы, а теперь и криптовалюту. Успех отдельных проектов не важен — важна отдача для образа и кошелька.

Аппадурай сравнивает жадность Трампа с религиозным понятием ненасытности — желанием богатства без меры. Именно это качество, по его мнению, лежит в основе всей экономической философии Трампа: политика, маскирующая личные интересы под лозунги о благосостоянии страны и народе.

«Возникает вопрос — зачем Трампу все это богатство? Одна из версий: деньги — это лишь средство усиления власти. Эта идея не кажется уникальной — стремление к контролю и влиянию знакомо каждому, будь то родитель, учитель или президент. Если Трамп просто хочет большего, чем другие, — он типичен, только масштабы его амбиций иные», — говорится в статье.

Другая гипотеза — стремление к бессмертной славе. Об этом говорят его постоянные попытки подчеркнуть собственную исключительность: «лучший», «самый большой», «величайший». Однако настоящая слава обычно требует качества, противоположные его образу — скромность, сострадание, готовность действовать ради других. Этих черт у Трампа, как указывает автор, заметно не хватает.

Есть и третий вариант: жажда статуса и общественного признания. Это сфера, где успех виден, поражение очевидно, а победитель получает все. Такая «экономика статуса» сопровождает человечество испокон веков — от древних иерархий до современных элитных покупок, благотворительных акций и громких политических сделок.

Некоторые социологи считают, что статус — это ограниченный и ценный ресурс, регулируемый по своим законам, не сводящимся к деньгам. Возможно, Трамп стремится именно к нему.

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