Литва ожидает волну дронов из Беларуси 2 28.07.2025, 12:42

В связи с учениями «Запад».

Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад» в Литву может попасть больше дронов, сообщает Delfi.

«Этих «заблудившихся» дронов становится все больше, потому что (...) мы готовимся к определенным учениям, которые пройдут за нашей границей. В это время мы будем действовать гораздо активнее. Некоторые действия, которые были запланированы чуть позже, теперь будут перенесены на более ранний срок, и мы обязательно постараемся вас успокоить», — заявила министр журналистам в понедельник.

По ее словам, во время учений «Запад» в Литве также пройдут соответствующие военные учения.

«Учения, которые пройдут в различных форматах в Литве, странах Балтии и в регионе в целом, будут по-настоящему активными и эффективными. В то же время мы воспользуемся этой возможностью для подготовки наших резервистов и принятия других мер, поскольку мы также готовим здесь определенные реформы, и нас ждет гораздо более масштабная операция», — пояснила она.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com