Литва ожидает волну дронов из Беларуси

Литва ожидает волну дронов из Беларуси2
- 28.07.2025, 12:42
В связи с учениями «Запад».
Министр обороны Довиле Шакалене заявила, что в связи с предстоящими российско-белорусскими военными учениями «Запад» в Литву может попасть больше дронов, сообщает Delfi.
«Этих «заблудившихся» дронов становится все больше, потому что (...) мы готовимся к определенным учениям, которые пройдут за нашей границей. В это время мы будем действовать гораздо активнее. Некоторые действия, которые были запланированы чуть позже, теперь будут перенесены на более ранний срок, и мы обязательно постараемся вас успокоить», — заявила министр журналистам в понедельник.
По ее словам, во время учений «Запад» в Литве также пройдут соответствующие военные учения.
«Учения, которые пройдут в различных форматах в Литве, странах Балтии и в регионе в целом, будут по-настоящему активными и эффективными. В то же время мы воспользуемся этой возможностью для подготовки наших резервистов и принятия других мер, поскольку мы также готовим здесь определенные реформы, и нас ждет гораздо более масштабная операция», — пояснила она.