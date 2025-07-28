Программу обновления российского флота решили пустить «под нож» 28.07.2025, 12:44

На нее нет денег.

Масштабная программа модернизации российского гражданского флота, в рамках которой власти планировали в 2023-27 гг построить более 200 торговых, рыболовецких и круизных судов, пала жертвой проблем федерального бюджета.

Минпромторг предложил правительству урезать финансирование программы более чем на 40% — с 231 до 134,8 млрд рублей и исключить из плана 69 судов, сообщает РБК со ссылкой на презентацию ведомства.

По новому плану, в рамках программы льготного лизинга Государственная транспотрно-лизинговая компания (ГТЛК) сдаст заказчикам 191 судно вместо 260. В первую очередь программа потеряет грузовые, рыбопромысловые и дноуглубительные суда, отмечает РБК.

Сокращение программы, которую запустили в 2023 году, обещая обновить стремительно стареющий гражданский флот, — вынужденная мера в условиях бюджетных органичений, отмечает партнер SBS Consulting Олег Сутырин. Главная проблема — это резкий рост стоимости строительных работ, указывает он.

Оплатить строительные работы правительство планировало за счет денег Фонда национального благосостояния (на 136 млрд рублей), однако тот за три года войны потерял две трети ликвидных активов: после масштабных расходов на мегапроекты и латание бюджетных дыр в ФНБ осталось $52,6 млрд неистраченных денег против $120 млрд перед вторжением в Украину.

Оплатить программу за счет бюджета, который тратит каждый третий рубль на войну, властям все сложнее: нефтегазовые доходы в июне сократились на треть, а дефицит к концу первого полугодия достиг 3,8 трлн рублей вместо изначально запланированных 1,2 трлн рублей на весь год.

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