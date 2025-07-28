В Бресте задержали директора компании «Файно дизайн» Дмитрия Царука
- 28.07.2025, 12:50
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Об этом стало известно правозащитникам.
В Бресте задержали директора компании Fajno Design Дмитрия Царука, сообщает правозащитный центр «Вясна».
По информации правозащитников, брестчанина держали в ИВС на протяжении трех суток, после чего его перевели в СИЗО.
По неподтвержденной информации, ему инкриминируют статью 361-4 УК («содействие экстремистской деятельности»).
Студия Fajno Design стала широко известна в Беларуси и за пределами страны благодаря птичке-светильнику Marina’s Bird. Их работы побеждали в престижных конкурсах, о них писали белорусские и зарубежные СМИ.