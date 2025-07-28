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В Гродно парень в костюме ангела играл на саксофоне и пел серенаду

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  • 28.07.2025, 13:05
  • 1,236
В Гродно парень в костюме ангела играл на саксофоне и пел серенаду

Видеофакт.

Необычную картину наблюдали жители многоэтажки в микрорайоне Ольшанка (Гродно). Во дворе появился молодой человек в костюме ангела.

Он украсил двор воздушными шарами, а затем исполнил мелодию на саксофоне, пишет Newgrodno.by.

Выступление было только разогревом перед еще более торжественным событием. Как рассказали жители, таким необычным способом молодой человек предложил своей возлюбленной руку и сердце.

Информации о том, был ли ответ положительным, нет.

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