В российской Астрахани рухнул подъезд жилого дома 4 28.07.2025, 13:06

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Рухнули квартиры с первого по пятый этаж.

В Астрахани произошло обрушение в жилом доме № 6 на улице Ляхова. По данным МЧС, рухнули квартиры с первого по пятый этаж. Возгорания нет. Спасатели разбирают завалы в поисках пострадавших, а также эвакуируют жителей. К ликвидации последствий привлечены более 85 специалистов и 32 единицы техники. Губернатор Игорь Бабушкин уточнил, что 15 человек уже вывели. Он утверждает, что пострадавших нет.

Тем временем местные СМИ пишут, что в результате обрушения были госпитализированы три человека. Эту информацию подтвердили «РИА Новости» в региональном МЧС. Там уточнили, что причина обрушения устанавливается, взрыва газа не было. Основная версия ЧП — размытый фундамент. Создан оперативный штаб. Прокуратура начала проверку.

По словам жильцов, дом 1962 года постройки был признан аварийным еще в 2019 году. Его должны были снести 1 апреля 2025-го, однако даже не расселили. В июне люди жаловались, что подвал затопило сточными водами, фундамент осел, а по стенам пошли трещины. По данным портала «Астрахань.ру», разрушается и соседний дом № 8: его также должны были снести 1 апреля, но работы не ведутся.

Это уже второе обрушение жилого дома в России за последние три дня. 25 июля из-за взрыва газа рухнул подъезд многоэтажки на улице Блинова в Саратове. Погибли семь человек, в том числе один ребенок. Еще 18 пострадали. Следственный комитет возбудил дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК).

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