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В московском «Шереметьево» случился коллапс

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  • 28.07.2025, 13:16
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В московском «Шереметьево» случился коллапс

Тысячи пассажиров застряли в терминалах.

В одном из основных аэропортов России – «Шереметьево» – очевидно, из-за хакерской атаки произошел коллапс. Тысячи пассажиров застряли в терминалах из-за отмены и переноса рейсов.

Как пишет Baza, утром 28 июля сотни пассажиров аэрокомпании «Аэрофлот» оказались заперты в аэропорту «Шереметьево». Часть рейсов отменена, часть – перенесена. По словам очевидцев, после нескольких часов ожидания несостоявшиеся пассажиры решили покинуть аэропорт, однако и здесь возникли трудности — в проходе образовался затор, пришлось стоять в очереди.

«В Шереметьево опять коллапс — десятки рейсов «Аэрофлота» отменены или задержаны, а пассажиры стоят в очереди, чтобы просто выйти из аэропорта. В авиакомпании заявили о «сбое в работе сервисов», — сказано в сообщении.

По данным СМИ, сбой якобы связан с масштабной хакерской атакой. Соответствующее заявление сделали участники из группировок Silent Crow и «Киберпартизаны BY». Они утверждают, что уничтожили IT-инфраструктуру авиакомпании «Аэрофлот».

«Они проводили операцию на протяжении года и за это время проникли в корпоративную сеть, смогли получить доступ к массиву данных истории перелетов и систем контроля за персоналом, а также к записям телефонных разговоров внутри компании. Также они утверждают, что им удалось уничтожить около 7000 физических и виртуальных серверов», — отмечает Baza.

В свою очередь авиакомпания заявила о сбое в работе информационных систем, что привело к некорректной работе сервисов.

В свою очередь авиакомпания заявила о сбое в работе информационных систем, что привело к некорректной работе сервисов.

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