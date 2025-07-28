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На витебской трассе произошла серьезная авария

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  • 28.07.2025, 13:35
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На витебской трассе произошла серьезная авария

Автомобиль оказался на крыше.

Несколько читателей рассказали «Онлайнеру» об аварии, которая произошла вчера во второй половине дня на трассе М3 (Минск — Витебск) недалеко от поворота на Силичи

По предварительной информации, в ДТП участвовали по меньшей мере два легковых автомобиля, один из них в результате оказался на крыше.

Последствия аварии видели в 17:30.

— Это было за развязкой на Силичи в направлении Логойска. ГАИ и машина со знаками уже стояли, — рассказал очевидец.

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