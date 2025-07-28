Дрон, залетевший в Литву из Беларуси, упал?1
- 28.07.2025, 13:32
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Полиция приступила к поискам.
Полиция продолжает поиски беспилотника, прилетевшего в Литву из Беларуси в понедельник утром. «Местонахождение объекта неясно. Поиски беспилотника продолжаются», — сообщила ELTA пресс-секретарь Департамента полиции Ревита Янавичюте, сообщает LRT.
По ее словам, о поисках беспилотника проинформированы «все полицейские силы» и другие службы. Литовские ведомства проверяют несколько возможных мест падения дрона.
«Ответственные ведомства в настоящее время проверяют версии возможного падения объекта и работают на предполагаемых местах его падения», — сообщили журналистам в понедельник в Министерстве обороны Литвы. Беспилотник был замечен на высоте около 200 метров, в последний раз — вблизи Вильнюса.