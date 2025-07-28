Таиланд и Камбоджа договорились о немедленном перемирии 3 28.07.2025, 14:03

После трехдневных боев.

Таиланд и Камбоджа согласились на «незамедлительное и безусловное» прекращение огня. Об этом сообщил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после встречи сторон в его стране, сообщает BILD.

Для заключения перемирия главы Таиланда и Камбоджи 28 июля прибыли в Малайзию.

Напомним, 26 июля президент США Дональд Трамп поговорил с руководством Камбоджи и Таиланда по поводу прекращения вооруженного конфликта, и по итогу переговоров заявил, что «обе стороны хотят мира».

Пограничный конфликт начался в конце мая 2025 года с перестрелки на спорном участке, в результате которой погиб камбоджийский солдат. С тех пор обе страны сосредоточили войска вдоль границы и ограничили движение по сухопутным переходам, которые служат важными торговыми путями.

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