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На месте совминовских дач в Минске активно строят коттеджи

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  • 28.07.2025, 14:07
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На месте совминовских дач в Минске активно строят коттеджи

Что там будет?

В Минске в «Уютном» строят коттеджи и таунхаусы. Сейчас в работе 21 дом разных видов, а в итоге малоэтажная застройка будет включать около сотни домов. В «Минскстрое» рассказали, как идет строительство.

В границах улиц Парниковой-Подлесной-Аннаева продолжают возводить усадебную застройку — это южнее многоэтажной застройки «Уютного». Здесь, на территории бывших совминовских дач, будут коттеджи и таунхаусы площадью от 140 до 270 квадратов. Раньше «Минскстрой» показывал рендер одного вида домов. Вот он.

Всего в «Уютном» будет более ста домов. Сейчас строят 21 коттедж — заливают фундаменты, возводятся монолитные каркасы зданий, в некоторых каменщики уже приступили к заполнению стеновых проемов керамзитобетонными блоками.

Уже проложили магистральные сети водоснабжения, хозбытовой и ливневой канализации.

— Центральная улица заасфальтирована и укрыта плитами для проезда строительной техники. В асфальтогрануляте готово основание ещё четырех улиц. Строится также ПНС, — дополняют в «Минскстрое».

Несколько дней назад мы рассказывали о застройке в «Уютном».

— Работы уже начаты, практически завершена прокладка инженерно-транспортной инфраструктуры, приступили к строительству первых зданий, — говорил гендиректор «Минскстроя» Александр Терехов. — Реализовывать жилье планируем через аукционы, а таунхаусы — по принципу долевого строительства. Предполагается, что в 2026 году эту площадку застроим в полном объеме, включая все необходимые атрибуты: асфальтовое покрытие, проезды, тротуары, ливневую канализацию, освещение. Все будет как в городе, но максимально приближено к природе.

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