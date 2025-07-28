Европейские рынки достигли четырехмесячного максимума 1 28.07.2025, 14:11

Это результат торговой сделки между ЕС и США.

Европейские фондовые рынки в понедельник продемонстрировали уверенный рост после того, как Европейский союз и США достигли торгового соглашения, которое снижает риск эскалации торговой войны, пишет Financial Times (перевод — сайт Charter97.org).

Индекс широкого рынка Stoxx Europe 600 вырос на 1% в ходе утренних торгов. Немецкий DAX прибавил 0,9%, а французский CAC 40 поднялся на 1,2%.

Фьючерсы на американский индекс S&P 500 также указывали на позитивное открытие торгов в США — рост на 0,5%.

Несмотря на общее улучшение настроений инвесторов, евро ослаб, поскольку участники рынка начали анализировать условия сделки, предполагающей повышение тарифов на большинство товаров из ЕС.

Согласно достигнутому соглашению, большая часть европейского экспорта в США, включая автомобили и фармацевтическую продукцию, будет обложена пошлиной в 15%. В то же время Евросоюз обязался закупить сотни миллиардов долларов в виде американских энергетических ресурсов и вооружений.

Сделка вызвала критику со стороны некоторых европейских политиков и представителей промышленности, которые считают, что Брюссель мог добиться более выгодных условий.

Тем не менее аналитики отмечают, что соглашение способствует снижению неопределенности, которая давила на рынки с момента объявления президентом США Дональдом Трампом «дня освобождения» от «несправедливых торговых отношений» в начале апреля.

Сделка рассматривается как шаг к стабилизации трансатлантических торговых отношений, несмотря на сохраняющиеся высокие тарифы.

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