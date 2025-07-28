Белорусы показали, как пришлось «копать» картошку в этом году
- 28.07.2025, 14:25
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Ролик быстро стал популярным, набрав больше миллиона просмотров.
Жительница Беларуси опубликовала в соцсетях видео, на котором показала, как ей и ее семье пришлось копать картошку в конце июля 2025 года. Ролик быстро стал популярным, набрав 1,7 млн просмотров, 26 тыс. лайков и около 700 комментариев.
Так, на видео видно, как два человека стоят по колено в воде и пытаются достать со дна в корзинку картофель. Сама автор ролика, как слышно, не унывает.
«Вот такой вот у нас челлендж новый. Удобно, кстати? Лучше, чем в земле ковыряться? Сразу чистая!» — со смехом сказала она.
В подписи под видео белоруска рассказала, что «так рано мы копаем (читать как купаем) картошку впервые, в июле».
Некоторые в комментариях подхватили настроение автора видео и также начали шутить.
«В следующем году сажайте рис», — с юмором посоветовал один из пользователей.
«Кипятильник в воду вставьте, сразу варёная будет» — дал шуточную рекомендацию еще один.
«Это у нас новый сорт вывели — бульбарыс» — отметил третий.
Безусловно, многие в комментариях посочувствовали белорусам, попавшим в эту ситуацию.
«Смех и грех, бедные люди, столько трудов!» — высказался кто-то.
«Сочувствую. Мне плакать захотелось. Столько труда, сил, материальных затрат. […] Очень жалко наших людей-тружеников», — отметила еще одна пользовательница.
«Люди вы молодцы, белорусы не сдаются», — также поддержали в комментариях.