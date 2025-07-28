Лавров констатировал полное отсутствие союзников у России 28.07.2025, 14:34

Такого не было даже в эпоху холодной войны.

Россия впервые в своей истории ведет войну, не имея ни одного союзника, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Россия воюет одна против всего Запада. В Первую мировую, во Вторую мировую у нас были союзники. Сейчас у нас союзников на поле боя нет. Поэтому полагаться надо на себя. Нельзя допускать ни слабости, ни слабины», — сказал Лавров, выступая на форуме «Территория смысла», пишет The Moscow Times.

Европа, которая исторически выполняла роль главного торгового партнера России, по словам министра, «остервенела», а США — утратили «уважение» к Кремлю, чего не было даже в эпоху холодной войны. «В холодную войну диалог никогда не прерывался между СССР и США, и что ещё очень важно мне кажется отметить, сегодня это то, что в холодную войну было взаимное уважение. Сейчас его нет», — сказал Лавров,.

Он добавил, что продолжает Россия настаивает на том, что считает своими «законными требованиями» по обеспечению безопасности. Среди них — невступление Украины в НАТО, отказ от расширения альянса на восток, а также признание «реалий на земле» — то есть аннексии оккупированных украинских территорий.

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