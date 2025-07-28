Как сократилось поголовье свиней за годы правления Лукашенко 5 28.07.2025, 14:42

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Власти молчат о позорной цифре.

Беларусь скупает свинину у российских производителей, хотя раньше сама продавала ее в РФ. В России профильные специалисты утверждают, что причиной такой смены ролей якобы стала эпидемия, ударившая по отрасли в Беларуси в 2024-м.

Белорусские независимые медиа писали о том, что в некоторых регионах страны в прошлом году поголовье свиней буквально выкосило, пишет «Салiдарнасць».

Издание Зеркало опубликовало статистику численности поголовья свиней, начиная с 1991-го. Это красноречивые цифры, которые дают представление о масштабе бедствия.

Согласно официальным данным, в 1991-м в хозяйствах всех видов собственности содержалось 5,05 млн голов свиней. А на начало этого года — 2,197 млн.

За годы правления Лукашенко, «сохранившего» колхозы и щедрую поддержку агросектора из бюджета, поголовье свиней сократилось на 1,98 млн — с 4,18 до 2,197 млн голов.

Как отмечает «Зеркало», с начала года ситуация только ухудшилась: количество свиней в сельхозорганизациях и подворьях людей оказалась минимальной за все годы независимости, сократившись к 1 июля до 2 млн.

Показательно, что о возможной эпидемии говорят либо независимые белоруские эксперты, либо специалисты из РФ. Представители правящего режима в Беларуси хранят по этому поводу молчание.

Впрочем, Лукашенко уже признал публично проблему падежа крупного рогатого скота, назвав его «историческим максимумом». Возможно, мы дождемся и откровений о проблеме поголовья свиней.

Что в этой истории важно. Молчание властей — не главная проблема. Беда в том, какими методами решается проблема. Очевидно, что ключевой причиной всех неудач сегодняшнего сельского хозяйства является неэффективная система управления, позаимствованная из советского прошлого.

Вместо того, чтобы, как минимум, окончательно избавиться от убыточных хозяйств, их проблемы перекладываются на плечи тех, кто сегодня находится наплаву.

Из нового — Лукашенко подписал указ, согласно которому за председателями исполкомов будут закреплять по одному убыточному хозяйству, в котором фиксировалась наибольшие убытки и падеж скота.

В случае успехов чиновникам будут доплачивать 30% от оклада. И не будут доплачивать, если председатель не справится с этой задачей.

Иными словами, вместо того, чтобы концентрировать внимание и оказывать содействие тем, кто демонстрирует успех, чиновникам придется тратить ресурсы на «черные дыры». И все это ради того, чтобы ни у кого не закралось сомнение в правильности избранного курса.

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