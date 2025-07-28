Французский миллиардер построит киностудию на месте бывшей авиабазы 28.07.2025, 14:43

Ксавье Ниль

Базу использовала армия США во время Второй мировой войны.

Известный французский предприниматель и сооснователь медиахолдинга Mediawan Ксавье Ниль приобретает заброшенную авиабазу под Реймсом с целью создания одной из крупнейших киностудий Франции — Studios de Reims, пишет Deadline (перевод — сайт Charter97.org).

Бывшая авиабаза Reims-Champagne, расположенная в 130 км к северо-востоку от Парижа, использовалась армией США во время Второй мировой войны и служила французским ВВС до закрытия в 2011 году.

Сделка на сумму 72 млн евро (84 млн долларов), о которой первой сообщила местная газета L’Union, была заключена 22 июля. 14 млн евро инвестиций предоставит французское государство.

Новая киностудия будет строиться в три этапа и займет площадь более 730 тысяч квадратных футов (около 68 тысяч кв. м). В проект входят павильоны, гримерные и мастерские. Первый этап планируется завершить к 2026 году, полное завершение — к 2031 году.

По словам представителя Ниля, Studios de Reims станет «простым, логистически удобным и конкурентоспособным решением на фоне перегруженного рынка студий в Париже».

Проект создаст от 250 до 300 новых рабочих мест и укрепит позиции Франции на международной кинопроизводственной арене.

Ксавье Ниль также является соучредителем Mediawan, объединяющей более 80 продюсерских компаний, включая Plan B, See-Saw Films и французские Chapter 2 и Chi-Fou-Mi.

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