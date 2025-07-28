«Обвал примерно 100×100 метров» 1 28.07.2025, 14:55

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Что сейчас происходит в Витебске, от которого «откололся» берег.

В прошедшую субботу от Витебска «откололся» один из берегов. Все из-за подмывания грунта (дожди не дают расслабиться никому этим летом). Шокирующим видео из микрорайона Верховье делились местные жители и МЧС. Благо обвал утянул за собой только хозпостройки, люди (и их жилье) не пострадали.

Работы по восстановлению берега, которому больше нет доверия, начались практически сразу. Перед специалистами стояла задача не только разобрать сараи-путешественники, но и сделать спуск к воде более пологим. Новостями о том, что происходит на берегу Западной Двины, делится БелТА.

«Обвал составляет 100×100 м. В субботу была собрана комиссия и создан штаб по чрезвычайным ситуациям, определены объемы работ. Сейчас идет засыпка и выполаживание берегов — создание более пологого спуска. Восстановления дороги здесь уже не будет, потому что она использовалась только для хознужд. Мы в первый же день организовали подомовой и поквартирный опрос жителей Верховья, они заверили, что никто от обвала не пострадал, и к нам в администрацию обращения от местных жителей не поступали», — рассказал заместитель главы администрации Железнодорожного района Витебска Александр Клячин.

Рядом с рекой, отделенный полосой берега, находится заполненный водой карьер глубиной 20 метров. Замглавы администрации отметил, что, возможно, подземные воды подмыли этот «перешеек» и из-за спада уровня Западной Двины поток хлынул в нее, буквально сложив берег. «Образовалось новое русло ручья. Мы сделаем безопасными берега по обе стороны. Останется новый рельеф местности», — пообещал Александр Клячин.

Песок и твердые породы сюда свозят из доломитового карьера «Гралево». «Около 10 строительных и дорожных организаций выделили самосвалы, бульдозер. На сегодня мы сюда уже где-то 230 машин 20-тонных высыпали грунта», — рассказал замглавы городской администрации.

Кроме обрушения берега обильные осадки затопили приусадебные участки жителей Верховья. Городские власти обещают, что работы по выполаживанию берега продолжатся, пока не будет обеспечена полная безопасность для граждан.

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