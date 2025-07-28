«Цепочки рушатся»

Российский бизнес столкнулся с сильнейшим кризисом неплатежей.

Нарастающие проблемы в экономике России дают о себе знать все сильнее, и первым это чувствует малый и средний бизнес (МСБ). Опросы, которые каждый месяц проводят Промсвязьбанк, ассоциация МСБ «Опора России» и аналитический центр НАФИ, в июне зафиксировали резкое ухудшение ситуации с неплатежами и другим недобросовестным поведением контрагентов, пишет The Moscow Times.

За последние полгода с этим сталкивалась каждая четвертая опрошенная компания. При этом 15% отметили, что количество таких случаев растет — это сравнимо лишь с 2020 г., в разгар пандемии, отмечают аналитики Промсвязьбанка. Чаще всего нарушаются платежные договоренности: 79% столкнувшихся с недобросовестным поведением, назвали сильную задержку оплаты, а 58% — и вовсе отказ платить за поставленный товар/услугу.

«Цепочки платежей рушатся, в том числе из-за того, что даже крупные компании задерживают оплату поставок, — сетовал глава РСПП Александр Шохин. — Лучше подержать [деньги] чуть-чуть и штрафы даже заплатить, но все перекрывает ставка». Высокие ставки провоцирует массовые неплатежи: заказчики, получив товар или услугу, предпочитают задерживать оплату, писал со ссылкой на рассказы клиентов Алексей Климюк из «Альфа-капитала». Эту проблему отмечал также близкий к властям аналитический центр ЦМАКП.

Происходящее — следствие проблем с экономике, отмечают аналитики ПСБ: «Обострение проблем платежной дисциплины может быть не столько связано с намеренным уходом от выполнения обязательств контрагентами, сколько с возникшими финансовыми проблемами».

Дела у малого и среднего бизнеса идут все хуже, показывает рассчитываемый по результатам опросов индекс RSBI. Он снижается с середины прошлого года и приблизился к границе, отделяющей рост деловой активности от спада. В мае–июне значение индекса RSBI было примерно 51 пункт — минимум с осени 2022 г. (больше 50 пунктов — рост активности; ниже — спад). Особенно плохи дела с продажами — эта компонента индекса на минимуме с декабря 2022 г. В июне продажи упали почти у каждого второго предприятия (47%), а выросли всего у 13%. На фоне высокой ключевой ставки проблемы со сбытом нарастают, комментируют авторы опроса. Вслед за фактическими показателями ухудшаются настроения малого и среднего бизнеса: всего 26% ожидают роста продаж, это минимум с начала года.

С этого года вырос налог на прибыль, а компании с оборотом свыше 60 млн руб. должен НДС. На фоне повышения фискальной нагрузки участились случаи блокировки счетов МСБ из-за просрочки налоговых платежей, зафиксировал опрос. При этом средняя длительность блокировок увеличилась, что повлекло более серьезные последствия для бизнеса.

Небольшие компании острее, чем крупный бизнес ощущает воздействие высоких ставок и торможения экономики. За пять месяцев просроченная задолженность МСБ, по данным ЦБ, увеличилась почти на 20% и до 766 млрд руб. на 1 июня. Общий портфель кредитов малому и среднему бизнесу составлял 15,5 трлн руб., доля просрочки в нем возросла с 4,4% до 4,9%.

Чтобы избежать неплатежей, предприятиям приходится тщательнее проверять контрагентов. Именно с этой «профилактикой» авторы опроса связывают рост доли компаний, которые никогда не сталкивались с недобросовестным поведением (на 5 процентных пунктов за год, до 43% в июне).

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