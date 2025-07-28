Трамп сократит срок ультиматума Путину 28.07.2025, 15:20

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Президент США заявил о своем разочаровании российским диктатором.

Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное кремлевскому диктатору Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.

«Я очень разочарован в Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ», – сказал американский президент после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером.

Ранее Трамп выдвинул ультиматум России: если до 3 сентября не будет заключен мирный договор с Украиной, то он введет пошлины против России и ее торговых партнеров.

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