Трамп сократит срок ультиматума Путину
- 28.07.2025, 15:20
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Президент США заявил о своем разочаровании российским диктатором.
Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается сократить время, данное кремлевскому диктатору Владимиру Путину на то, чтобы договориться с Украиной о прекращении огня.
«Я очень разочарован в Путине. Поэтому нам придется пересмотреть это, и я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что, думаю, я уже знаю ответ», – сказал американский президент после встречи с премьером Великобритании Киром Стармером.
Ранее Трамп выдвинул ультиматум России: если до 3 сентября не будет заключен мирный договор с Украиной, то он введет пошлины против России и ее торговых партнеров.